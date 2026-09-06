Экс-глава МИ6 назвал реальные сроки заключения сделки между Украиной и РФ

Мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться в 2027 году. В то же время к весне следующего года заключение серьезного соглашения между сторонами маловероятно.
Об этом заяввил бывший глава британской разведки MI6 Джон Соуэрс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По словам Соуэрса, Украину и Россию ждет тяжелая зима. Однако накопление военных и экономических потерь может создать условия для начала переговоров на следующий год.
Он считает, что до весны 2027 года о серьезном соглашении между Киевом и Москвой говорить вряд ли придется. При этом Соуэрс подчеркнул, что стабильный мир практически невозможен, пока президентом РФ остается диктатор Владимир Путин.
По мнению бывшего главы MI6, наиболее реалистичным результатом в ближайшее время может стать не полноценное мирное соглашение, а возврат к уровню боевых действий, существовавшему после 2014 года.
При этом Соуэрс считает, что ближайшей реальной целью может стать лишь снижение интенсивности боевых действий.
Заявления Соуэрса прозвучали на фоне визита в Москву специальных посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Президент Дональд Трамп заявил, что они прибыли в Россию с "предложением о завершении войны".
При этом Трамп не раскрыл детали американского плана и не сообщил, готов ли Кремль согласиться на какие-либо компромиссы.
Соуэрс положительно оценил сам факт диалога между Вашингтоном и Москвой. Он заявил, что США следует продолжать контакты с Путиным, хотя и усомнился в эффективности американских переговорщиков.
По его мнению, основной проблемой остаются неизменяющиеся чрезмерные требования российского диктатора.
Бывший глава MI6 считает, что возможность для результативных переговоров по прекращению огня может появиться в 2027 году. Для этого, по его словам, цена войны для обеих сторон должна расти, а российские войска не должны восстановить предыдущие темпы продвижения на фронте.
В этом случае Москва может быть больше заинтересована в поиске выхода из войны.
"Внутри России все чаще звучат вопросы о войне в Украине и необходимость для России найти выход из нее", - сказал Соуэрс.
Как один из сигналов, он привел события в прошлом месяце, когда Кремль уволил главного экономиста одного из крупнейших государственных финансовых учреждений после его заявления о последствиях украинских ударов.
Экономист тогда отмечал, что потери от украинских атак уже превращаются в заметное макроэкономическое препятствие для роста российской экономики. По мнению Соуэрса, такие заявления свидетельствуют о том, что внутри российской системы все более открыто говорят о цене войны.
В то же время, бывший глава MI6 отметил, что проблемы возникают и внутри Украины.
По его словам, в стране также появились политики и другие влиятельные фигуры, которые начинают подвергать сомнению авторитет президента Владимира Зеленского.
Издание напоминает, что в прошлом месяце Зеленский уволил одну из своих главных помощниц после того, как ее дом обыскали антикоррупционные органы. Речь идет об экс-посоле Украины в США Ольге Стефанишиной.
РБК-Украина писало о встрече и ее итогах спецпредставителей США в Москве. Речь идет о помощнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте Трампа Джареде Кушнере, которые накануне имели беседу с российским диктатором.