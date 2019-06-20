Экс-глава Интерпола в суде признался в коррупции

Фото: президент Интерпола Мэн Хунвэй (interpol.int)

При этом не уточняется, когда Мэну объявят приговор

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй во время судебного разбирательства по делу о взяточничестве признал свою вину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.

Речь идет о получении взятки в размере 2,1 млн долларов.

"Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признал себя виновным в ходе судебного разбирательства в Китае в четверг в получении взяток в размере 2,1 млн долларов", - пишет агентство.

Так, в суде промежуточной инстанции в Тяньцзине заявили, что Мэн "раскаялся" во время слушания. При этом не уточняется, когда будет оглашен приговор.

AFP также отмечает, что на фотографиях из зала суда Мэн выглядит изможденным.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что власти Китая подозревают президента Интерпола, гражданина этой страны Мэна Хунвея в коррупции. Отмечалось, что Мэну будут инкриминировать "незаконное содействие в получении контрактов на услуги одной из компаний, действующих в сфере борьбы против киберпреступности".

Как писало РБК-Украина ранее, Мэна Хунвея задержали в Китае. Так, в полицию обратилась его жена. Она отметила, что муж отправился 29 сентября во отпуск на родину, в Китай. С тех пор она потеряла связь с ним.