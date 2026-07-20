Екс-глава Google вклав кошти у Київ та українські дрони, – The New York Times

Світовий бізнес дедалі активніше розглядає Україну не лише як країну, яка потребує допомоги, а й як перспективний напрямок для інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The New York Times.

Захід змінює підхід

Настрої міжнародного бізнесу щодо України помітно змінилися. Про це пише журналіст The New York Times Ендрю Крамер, підбиваючи підсумки конференції з повоєнного відновлення України, яка відбулася у польському Гданську.

За його словами, учасники заходу дедалі частіше обговорювали не обсяги міжнародної допомоги, а перспективи приватних інвестицій. Представники бізнесу розглядають Україну як один із найбільших майбутніх ринків Європи, який рухається до членства в Європейському союзі.

"Подібні інвестиції - це ставка на те, що Україна не дозволить Росії реалізувати її масштабні амбіції і залишиться незалежною державою", - пише він.

Куди вже вкладають кошти

Як зазначає видання, одним із прикладів стало фінансування "Нафтогазу". Експортно-імпортний банк США відкрив для компанії кредитну лінію на 300 мільйонів доларів для закупівлі американської будівельної техніки та послуг для нафтогазової галузі.

У публікації також підкреслюється, що Україна має в своєму розпорядженні один з найбільших розвіданих запасів природного газу в Європі, вартість яких оцінюється приблизно в 300 мільярдів доларів.

Інвестори вже заходять на ринок

За оцінкою журналіста, готовність бізнесу інвестувати в Україну свідчить про зміну ставлення до країни.

Як приклад він наводить колишнього генерального директора Google Еріка Шмідта та його дружину Венді Шмідт, які вклали кошти у комерційну нерухомість Києва, придбавши частки у фондах, які володіють торговими центрами під управлінням української інвестиційної компанії.

За даними Forbes, обсяг цих інвестицій становить від 55 до 70 мільйонів доларів.

Крім того, Ерік Шмідт інвестував в українські компанії, які займаються виробництвом безпілотників.

Енергетика залишається у центрі уваги

The New York Times також зазначає, що Європейський банк реконструкції та розвитку, що є найбільшим інституційним інвестором в Україні, оголосив про залучення понад 570 мільйонів доларів нових інвестицій.

На тлі російських ударів по вугільній генерації, що тривають, банк готується фінансувати проекти у сфері безвуглецевої енергетики.

При цьому автор публікації звертає увагу, що хоча компанії, які працювали в Україні ще до повномасштабної війни, включаючи McDonald's і Nestle, продовжують розширювати свою присутність, приплив нових приватних інвестицій поки що залишається обмеженим.