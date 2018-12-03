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Екс-глава ФБР дасть свідчення у справі втручання Росії у вибори

Новини » Політика    03.12.2018 - 06:34
Екс-глава ФБР дасть свідчення у справі втручання Росії у вибори
Фото: Джеймс Комі (flickr.com Brookings Institution)

Джеймс Комі погодився дати свідчення на закритих слуханнях

Колишній глава ФБР Джеймс Комі погодився дати свідчення на закритих слуханнях в Конгресі США у справі втручання Росії у вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Колишній директор ФБР Джеймс Комі в неділю відкликав судовий позов, поданий з метою анулювати повістку від Конгресу, що змушує його дати важливі свідчення про рішення відомства стосовно розслідувань, які проводилися перед президентськими виборами 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Комі погодився дати свідчення на закритих слуханнях у п'ятницю. Республіканці, що входять до складу Юридичного комітету Палати представників, пообіцяли надати Комі повну стенограму протягом 24 годин після цього, і йому дозволять "оприлюднити стенограму повністю або частково".

Так, Комі і законодавці-республіканці досягли нової угоди за день до того, як адвокати повинні були з'явитися на судових слуханнях. Суддя повинен був винести постанову на прохання Комі про скасування порядку та припинення розгляду у Конгресі. Слід зазначити, що американські судді ніколи раніше не задовольняли подібні прохання.

Нагадаємо, під час виступу на форумі з безпеки в Каліфорнії, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що РФ знову намагалася втрутитися в проведення виборів.

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