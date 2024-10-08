Ексгенсек НАТО Столтенберг отримає нову посаду

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стане головою Мюнхенської конференції з безпеки. Це станеться у 2025 році.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Мюнхенської конференції з безпеки.
Як зазначили у пресслужбі, Столтенберг розпочне роботу у лютому 2025 року. Він замінить на посаді німецького дипломата Крістофа Хойсгена.
"Я присвятив все своє політичне життя збереженню миру. Для мене велика честь бути головою Мюнхенської конференції з безпеки і робити внесок у її місію "мир через діалог". Небагато міжнародних платформ настільки ж важливі, як Мюнхенська конференція з безпеки, для сприяння запобіганню конфліктам, діалогу та міжнародному співробітництву", - зазначив колишній генсек.
Варто зауважити, що Мюнхенська конференція з безпеки проводиться в Мюнхені кожного лютого з 1963 року.
У ході конференції політики, військові, експерти та інші учасники обговорюють актуальні питання безпеки.
Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів брав участь у Мюнхенській безпековій конференції.
Цього року під час конференції він провів зустріч із віце-президентом США Камалою Гарріс, яка зараз є кандидатом у президенти США від демократів.
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