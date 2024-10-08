Ексгенсек НАТО Столтенберг отримає нову посаду

Як зазначили у пресслужбі, Столтенберг розпочне роботу у лютому 2025 року. Він замінить на посаді німецького дипломата Крістофа Хойсгена.

"Я присвятив все своє політичне життя збереженню миру. Для мене велика честь бути головою Мюнхенської конференції з безпеки і робити внесок у її місію "мир через діалог". Небагато міжнародних платформ настільки ж важливі, як Мюнхенська конференція з безпеки, для сприяння запобіганню конфліктам, діалогу та міжнародному співробітництву", - зазначив колишній генсек.