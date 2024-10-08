UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Ексгенсек НАТО Столтенберг отримає нову посаду

Фото: Єнс Столтенберг, колишній генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стане головою Мюнхенської конференції з безпеки. Це станеться у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Мюнхенської конференції з безпеки.

Як зазначили у пресслужбі, Столтенберг розпочне роботу у лютому 2025 року. Він замінить на посаді німецького дипломата Крістофа Хойсгена.

"Я присвятив все своє політичне життя збереженню миру. Для мене велика честь бути головою Мюнхенської конференції з безпеки і робити внесок у її місію "мир через діалог". Небагато міжнародних платформ настільки ж важливі, як Мюнхенська конференція з безпеки, для сприяння запобіганню конфліктам, діалогу та міжнародному співробітництву", - зазначив колишній генсек.

Що відомо про конференцію

Варто зауважити, що Мюнхенська конференція з безпеки проводиться в Мюнхені кожного лютого з 1963 року.

У ході конференції політики, військові, експерти та інші учасники обговорюють актуальні питання безпеки.

Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів брав участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Цього року під час конференції він провів зустріч із віце-президентом США Камалою Гарріс, яка зараз є кандидатом у президенти США від демократів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЄнс СтолтенбергМюнхенская конференция по безопасности