Экс-генсек НАТО о поставках тяжелого вооружения Украине Германией: слишком нерешительны

"Нам нужно лидерство Германии", - подчеркнул он.

Бывший генсек НАТО призвал европейцев немедленно прекратить импорт нефти и газа из России.

"Безусловно, энергетическое эмбарго будет иметь свою цену. Однако по сравнению с ценой затяжной войны она будет небольшой", - заявил политик.

По его мнению, самым большим риском на сегодня является война на истощение.

"Русские являются экспертами в играх с неразрешенными конфликтами. Мы видим это в Грузии, в Молдове и на Донбассе в Украине, куда они вторглись в 2014 году. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы быстро закончить этот конфликт", - считает политик.

По его словам: наиболее эффективным средством для этого является прекращение финансирования "военной машины Путина".

"Это именно то, что мы должны сделать и именно для этого необходимо прекратить импорт нефти и газа", - заявил Расмуссен.