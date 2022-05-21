Екс-генсек НАТО про постачання важкого озброєння Україні Німеччиною: занадто нерішучі

Німеччина занадто вагається, щоб поставити важке озброєння і ввести санкції. Берлін залежить від імпорту російського газу, але чітка позиція уряду змінила б всю динаміку війни в Україні.
Про це заявив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
"Нам потрібне лідерство Німеччини", - підкреслив він.
Колишній генсек НАТО закликав європейців негайно припинити імпорт нафти і газу з Росії.
"Безумовно, енергетичне ембарго матиме свою ціну. Однак у порівнянні з ціною затяжної війни вона буде невеликою", - заявив політик.
На його думку, найбільшим ризиком на сьогодні є війна на виснаження.
"Росіяни є експертами в іграх з невирішеними конфліктами. Ми бачимо це в Грузії, в Молдові і на Донбасі в Україні, куди вони вторглися в 2014 році. Ми повинні зробити все необхідне для того, щоб швидко закінчити цей конфлікт", - вважає політик.
За його словами: найбільш ефективним засобом для цього є припинення фінансування "військової машини Путіна".
"Це саме те, що ми повинні зробити і саме для цього необхідно припинити імпорт нафти і газу", - заявив Расмуссен.
Раніше посол України в Німеччині Мельник звинуватив німецький уряд у свідомому затягуванні поставок зброї. На його думку, канцлер Шольц намагається дочекатися припинення вогню, щоб не слідувати рекомендаціям бундестагу.
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