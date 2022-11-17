UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-генпрокурора Венедіктову призначили послом в Швейцарії

Фото: Ірина Венедіктова, екс-генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Колишній генеральний прокурор України Ірина Венедіктова отримала посаду посла у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського.

"Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації", - йдеться в тексті указу №786/2022 від 17 листопада.

Як відомо, Венедіктова до літа 2022 року очолювала Офіс генерального прокурора. Однак в середині липня президент Зеленський ухвалив рішення усунути Венедіктову з посади генпрокурора, а разом з нею у відставку був відправлений і очільник СБУ Іван Баканов.

На початку серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Венедіктова розглядається як кандидат на посаду посла в одну з країн Європи. Тоді він зазначив, що підписав подання про призначення Венедіктової послом у Швейцарії.

Нагадаємо, більше про ситуацію зі звільненням Венедіктової з Офісу генпрокурора можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийШвейцаріяІрина Венедіктова