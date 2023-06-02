Екс-форвард збірної України подав позов проти заокеанського гранда: що трапилося
Судову тяганину з бразильським "Корінтіансом" розпочав колишній нападник київського "Динамо", донецького "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораєс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.
36-річний форвард прагне розірвати контракт із "мушкетерами". Угода наразі чинна до 31 грудня 2023 року.
Мораєс прагне достроково покинути "Корінтіанс". Він розчарований невиконанням бразильським грандом узятих зобов'язань. Зокрема, нападник не отримав додаткових виплат за "вислугу років" і частини від іміджевих прав.
Від імені Мораєса його адвокати намагалися розірвати договір в односторонньому порядку. Утім, бразильська Феміда не дозволила реалізувати цей план. Натомість суд зобов'язав пройти повну процедуру позову футболіста до клубу.
Жуніор Мораєс провів найкращі роки ігрової кар'єри в українській Прем'єр-лізі. Тут у 2012-2022 рр. (із перервами) він захищав кольори донецького "Металурга", "Динамо" та "Шахтаря". У 2019-му отримав український паспорт і зіграв 11 матчів за збірну України (1 гол).
До слова, раніше зібрали світлини нової обраниці Лукаку в спеціальній підбірці.
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