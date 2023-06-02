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Экс-форвард сборной Украины подал иск против заокеанского гранда: что случилось

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Сан-Паулу, Пятница 02 июня 2023 13:09
Экс-форвард сборной Украины подал иск против заокеанского гранда: что случилось Фото: Жуниор Мораес побил горшки с "мушкетерами" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Судебные тяжбы с бразильским "Коринтиансом" начал бывший нападающий киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.

36-летний форвард стремится расторгнуть контракт с "мушкетерами". Соглашение действует до 31 декабря 2023 года.

Мораес желает досрочно покинуть "Коринтианс". Он разочарован неисполнением бразильским грандом взятых обязательств. В частности, нападающий не получил дополнительных выплат за "выслугу лет" и части от имиджевых прав.

От имени Мораеса его адвокаты пытались расторгнуть договор в одностороннем порядке. Впрочем, бразильская Фемида не разрешила реализовать этот план. Суд обязал пройти полную процедуру иска футболиста к клубу.

Жуниор Мораес провел лучшие годы игровой карьеры в украинской Премьер-лиге. Здесь в 2012-2022 гг. (с перерывами) он защищал цвета донецкого "Металлурга", "Динамо" и "Шахтера". В 2019 получил украинский паспорт и сыграл 11 матчей за сборную Украины (1 гол).

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