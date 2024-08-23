Екс-форвард збірної України несподівано повернувся в "Зорю"

Луганська "Зоря" підписала нападника Пилипа Будківського, який нещодавно покинув житомирське "Полісся".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Досвідчений форвард продовжить виступи в українській Прем'єр-лізі. Він уже захищав кольори луганців у 2014-2016 і 2019 рр.
Будківський підписав зі "Зорею" контракт на сезон. Інші деталі угоди та ігровий номер ветерана наразі невідомі. За місце в основі він конкуруватиме з іншими нападниками команди – Бугаєм, Герреро, Горбачем і Ндуром.
Сезон 2024/25 Будківський розпочав у Житомирі. Він встиг зіграти 2 матчі в кваліфікації Ліги конференцій та розірвав договір із "поліськими вовками" за обопільною згодою. У складі "Полісся" форвард виступав із січня 2022 року.
Уродженець Києва, вихованець "Відрадного". Підлітком потрапив у структуру донецького "Шахтаря", а на професіональному рівні дебютував за третю команду "гірників" у сезоні 2009/10.
Пробитися в основу "Шахтаря" так і не зумів, тож їздив по орендах. У різні роки виступав за маріупольський "Іллічівець", "Севастополь", "Зорю", махачкалинський "Анжі", бельгійський "Кортрейк" і французький "Сошо". Взимку 2019-го підписав контракт із луганцями, а через рік опинився в чернігівській "Десні".
У 2014-2015 рр. зіграв 6 поєдинків за збірну України, в яких результативними діями не відзначився. Поїхав зі "синьо-жовтими" на Євро-2016, але не провів на французьких полях жодної хвилини.
До слова, раніше склали календар матчів збірної України різних категорій до кінця 2024 року.
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