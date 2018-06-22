"Арсенал-Киев" возглавил экс-футболист "Ювентуса" Раванелли

Контракт со специалистом подписан на один год

Новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) киевский "Арсенал" предствив нового главного тренера команды. Как сообщается в Instagram клуба, им стал итальянский футболист и тренер Фабрицио Раванелли.

Нового наставника на специальной пресс-конференции представил президент столичного клуба Ивица Пирич.

Контракт со специалистом подписан на один год с возможностью пролонгации на такой же срок.

Помощниками Раванелли по тренерскому штабу "Арсенала" будут: Юрий Лень, Джанни Паладини, Андреа Бернинин, Никола Альбарелла и тренер вратарей Милан Стойкович.

Раванелли как игрок выступал за "Ювентус", "Мидлсбро", "Марсель", а также сборную Италии. Как тренер работал в молодежной команде "старой синьоры", после этого был наставником французского "Аяччо" в 2013 году.

Напомним, ранее главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб подписал новый контракт, рассчитанный до лета 2020 года.