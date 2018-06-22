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"Арсенал-Киев" возглавил экс-футболист "Ювентуса" Раванелли

НовостиСпорт    22.06.2018 - 13:07
Фото: Фабрицио Раванелли (juventus.com)
Фото: Фабрицио Раванелли (juventus.com)

Контракт со специалистом подписан на один год

Новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) киевский "Арсенал" предствив нового главного тренера команды. Как сообщается в Instagram клуба, им стал итальянский футболист и тренер Фабрицио Раванелли.

Нового наставника на специальной пресс-конференции представил президент столичного клуба Ивица Пирич.

Контракт со специалистом подписан на один год с возможностью пролонгации на такой же срок.

 

Фабрицио Раванелли главный тренер ФК "Арсенал" Киев

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Помощниками Раванелли по тренерскому штабу "Арсенала" будут: Юрий Лень, Джанни Паладини, Андреа Бернинин, Никола Альбарелла и тренер вратарей Милан Стойкович.

Раванелли как игрок выступал за "Ювентус", "Мидлсбро", "Марсель", а также сборную Италии. Как тренер работал в молодежной команде "старой синьоры", после этого был наставником французского "Аяччо" в 2013 году.

Напомним, ранее главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб подписал новый контракт, рассчитанный до лета 2020 года.

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Теги публикации: Арсенал, Ювентус, назначение, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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