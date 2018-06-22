"Арсенал-Київ" очолив екс-футболіст "Ювентуса" Раванеллі

Контракт з фахівцем підписано на один рік

Новачок української Прем'єр-ліги (УПЛ) київський "Арсенал" предствив нового головного тренера команди. Як повідомляється в Instagram клубу, ним став італійський футболіст і тренер Фабріціо Раванеллі.

Нового наставника на спеціальній прес-конференції представив президент столичного клубу Івіца Піріч.

Контракт з фахівцем підписано на один рік з можливістю пролонгації на такий же термін.

Помічниками Раванеллі по тренерському штабу "Арсеналу" будуть: Юрій Лень, Джанні Паладіні, Андреа Бернінін, Нікола Альбарелла і тренер воротарів Мілан Стойкович.

Раванеллі як гравець виступав за "Ювентус", "Мідлсбро", "Марсель", а також збірну Італії. Як тренер працював у молодіжній команді "старої синьйори", після цього був наставником французського "Аяччо" в 2013 році.

Нагадаємо, раніше головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб підписав новий контракт, розрахований до літа 2020 року.