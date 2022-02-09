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Екс-форвард збірної України залишився без клубу

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Туреччина, Середа 09 лютого 2022 15:04
Екс-форвард збірної України залишився без клубу Фото: Артем Кравець (facebook.com/artemkravets89)
Автор: Андрій Вирва

Колишній форвард збірної України Артем Кравець розірвав контракт з "Коньяспором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter "Коньяспору".

Турецький футбольний клуб "Коньяспор" оголосив про припинення співпраці за обопільною згодою з Артемом Кравцем.

Кравець грав за "Коньяспор" із вересня 2020 року. За цей час нападник провів у турецькій команді 32 матчі, в яких забив дев'ять голів та зробив три результативні передачі.

В нинішньому сезону українець не мав ігрової практики у складі турецького клубу, зігравши лише десять хвилин у поєдинку Кубка Туреччини.

За інформацією турецьких ЗМІ, 32-річний форвард може продовжити кар’єру в клубі другого турецького дивізіону "Коджаеліспор".

Хто такий Артем Кравець

Український футболіст, який грає на позиції форварда.

Вихованець київського "Динамо", за яке провів 91 матч та забив 33 голи.

Грав за німецький "Штутгарт", іспанську "Гранаду", турецькі "Кайсеріспор" та "Коньяспор".

За національну збірну України провів 23 матчі, в яких відзначився вісьмома голами.

Нагадаємо, що український футболіст Іван Петряк забив фантастичний гол у матчі кубка Угорщини.

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