Экс-директора "Воды Донбасса" будут судить за финансирование терроризма

Было завершено специальное досудебное расследование в отношении бывшего гендиректора КП "Компания "Вода Донбасса", который обвиняется в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением и финансировании терроризма (ч. 3 ст. 191 ч. 1 ст. 258-5 УК Украины).

В прокуратуре сообщают, что в 2014 году обвиняемый, будучи исполняющим обязанности генерального директора компании, с целью финансирования терроризма, создал должность советника и назначил на нее командира незаконного вооруженного формирования "Легион".

Несмотря на то, что боевик не выполнял своих служебных обязанностей, руководитель предприятия в течение 2014-2016 годов выплачивал ему зарплату. Общая сумма выплаченных средств из фонда КП превысила 120 тысяч грн.

Санкции статей предусматривают наказание до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.