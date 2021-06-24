Екс-директора "Води Донбасу" судитимуть за фінансування тероризму

Було завершено спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього гендиректора КП "Компанія "Вода Донбасу", який обвинувачується у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем та фінансуванні тероризму (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України).

У прокуратурі повідомляють, що у 2014 році обвинувачений, бувши виконувачем обов’язків генерального директора компанії, з метою фінансування тероризму, створив посаду радника та призначив на неї командира незаконного збройного формування "Легіон".

Попри те, що бойовик не виконував своїх службових обов’язків, керівник підприємства упродовж 2014-2016 років виплачував йому зарплату. Загальна сума виплачених коштів з фонду КП перевищила 120 тисяч грн.

Санкції статей передбачають покарання до 8 років ув'язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.