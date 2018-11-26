Екс-директора "Миколаївоблтеплоенерго" підозрюють у заволодінні коштами

Фото: Віталій Бородін (nikvesti.com)

За версією слідства, директор обленерго наказав перевести 2,74 млн грн на рахунок своєї фірми

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру в.о. директора "Миколаївоблтеплоенерго" Віталію Бородіну в заволодінні коштами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

За матеріалами Солом'янського районного суду міста Києва, Бородін, будучи головним інженером і відповідальним за загальне керівництво щодо виконання Інвестпрограми-2015 року, шляхом зловживання службовим становищем та підробки документів заволодів 2,74 мільйона гривень "Миколаївоблтеплоенерго".

За версією слідства, Бородін дав вказівку директору "Укренергосервіс" перевести 2,74 млн грн на рахунок дочірнього підприємства "Компанія Укренергосервіс-М", співзасновником і директором якої на момент переведення був сам Бородін. Також наголошується, що зазначена сума була перерахована компанії "Укренергосервіс-М" в якості оплати за модульні плати в теплових лічильників, які насправді не були встановлені.

Крім того, детективи подали в суд клопотання про обрання запобіжного заходу Бородіну у вигляді застави розміром 2,74 млн грн. У НАБУ зазначали, що підозрюваний протягом липня 2017 року по жовтень 2018 роки 11 разів перетинав державний кордон України, причому 8 останніх раз відвідував окупований Крим, що є ризиком приховування від правоохоронців.

Суд відпустив Бородіна під особисте зобов'язання з покладанням низки обов'язків, зокрема: здачу закордонних паспортів.

Нагадаємо, в.о. директора "Миколаївоблтеплоенерго" Віталію Бородіну оголосили про підозру у розкраданні бюджетних коштів у листопаді 2016 року.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку листопада 2018 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала АТ "Миколаївобленерго" ліцензію з розподілу електричної енергії. Це перша ліцензія, яку компанія отримала після подачі скороченого пакету документів.