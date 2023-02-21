Екс-директора держпідприємства "Сетам" арештували у справі про розтрату

Сьогодні, 21 лютого, апеляційний суд обрав запобіжний засіб колишньому гендиректору ДП "Сетам" через справу про розтрату майже півмільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Апеляційна палата ВАКС застосувала до колишнього генерального директора ДП "Сетам" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 420 000 грн.

Суд апеляційної інстанції частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП на рішення суду першої інстанції, яким вказаному підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Апеляційні скарги сторони захисту суд залишив без задоволення. На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

Нагадаємо 29 грудня минулого року детективи НАБУ повідомили колишньому генеральному директору державного підприємства про підозру в розтраті понад 485 млн гривень.

За версією слідства гендиректор ДП забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.