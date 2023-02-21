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Экс-директора госпредприятия "Сетам" арестовали по делу о растрате

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Украина, Вторник 21 февраля 2023 17:48
Экс-директора госпредприятия "Сетам" арестовали по делу о растрате Фото: экс-директора госпредприятия "Сетам" арестовали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 февраля, апелляционный суд избрал меру пресечения бывшему гендиректору ГП "Сетам" из-за дела о растрате почти полмиллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Апелляционная палата ВАКС применила к бывшему генеральному директору ГП "Сетам" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 420 000 грн.

Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора САП на решение суда первой инстанции, которым указанному подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога.

Апелляционные жалобы стороны защиты суд оставил без удовлетворения. Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Напомним, 29 декабря прошлого года детективы НАБУ сообщили бывшему генеральному директору государственного предприятия о подозрении в растрате более 485 млн гривен.

По версии следствия, гендиректор ГП обеспечивал проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам и создания необходимых условий для победы заранее определенных юридических лиц.

Напомним, на днях апелляционная палата ВАКС отменила домашний арест бывшего заместителя главы Минрегиона Василия Лозинского, вместо этого его берут под стражу.

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