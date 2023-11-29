Екс-держсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій

"Розмова про націоналізацію була б відступом назад, тому що Україна потребуватиме величезної кількості інвестицій приватного сектору, прямих іноземних інвестицій, а також підтримки з боку Європи та приватного сектору США, аби подолати наслідки війни", - сказав він, нагадавши про необхідність захисту права власності. Знехтувавши цим, Україна припуститься "стратегічної помилки", адже не зможе залучати інвестиції для відбудови, потоки капіталу будуть дуже обмеженими.

Помпео також зауважив, що найбільший український оператор зв’язку, який належить міжнародній телеком-групі VEON, є "важливою перлиною української економіки. Київстар неймовірно добре служив українському народу, був неймовірно щедрим. Він також був важливим учасником допомоги українському народу протягом останніх двох років".

"Зараз саме той час, коли ми можемо почати це робити. Я приїхав з групою приватних інвесторів від будівельної галузі до телекомунікаційної – з усіх сфер", - повідомив Помпео та наголосив на необхідності безумовного дотримання Україною загальновизнаних правил недоторканності приватної власності та захисту інвестицій.

"[Інвестори] повинні робити це з упевненістю, що капітал, який вони інвестують в Україну, буде захищений від конфіскації або націоналізації", - підкреслив він.

Крмі того, Помпео зазначив, що США готові надавати Україні всю необхідну підтримку для перемоги, а сама Україна, окрім боротьби на лінії фронту, має продовжити демократичні трансформації - вони забезпечать економічну могутність для протистояння російським зазіханням чи агресії.

Економічну потужність України Помпео називає одним із центральних елементів її безпеки, аби країна могла протистояти будь-яким силовим зазіханням. Тому США допомагатимуть Україні досягти стратегічної переваги над ворогом: на полі бою, аби Україна диктувала загарбнику умови миру з сильної переговорної позиції, та у сфері економіки, аби запобігти агресії в майбутньому.

"Зло йде з Москви, і цьому злу треба протистояти. Український народ зробив дивовижну роботу, приніс величезні жертви для цього. Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати це в усіх вимірах: військовому, дипломатичному, розвідувальному, а тепер і в комерційному. Нам потрібно, аби приватний сектор визначав можливості, брав на себе ризики і входив у цю сферу. І нам потрібно переконатися, що умови, які створює український уряд, а це фундаментальна спроможність захищати основні права, права власності, існують таким чином, щоб ми могли реалізувати цей четвертий важливий напрям, аби переконати Володимира Путіна, що поразка України неможлива", - наголосив Помпео.