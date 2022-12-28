Екс-депутата та бізнесмена Жеваго затримали у Франції

"Державному бюро розслідувань у співпраці з Офісом генпрокурора за запитом слідчих ДБР вдалося затримати Констянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень ДБР. І зараз готуються документи до його екстрадиції", - розповіла Сап'ян.

Тим часом у прес-службі Офісу генеральної прокуратури вже також підтвердили затримання олігарха.

"Компетентними органами Республіки Франція, на виконання запиту про затримання та взяття під варту (тимчасовий арешт) особи, затримано відомого бізнесмена та колишнього народного депутата України шести скликань", - йдеться в заяві відомства.

Зазначено, що над затриманням бізнесмена спільно з правоохоронцями Франції велася робота протягом кількох місяців.

"У підсумку, на підставі отриманої слідством інформації, 27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції", - повідомили правоохоронці.

Разом з тим в ДБР також опублікували подробиці затримання Жеваго.

"За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали екс-нардепа, акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу (екстрадицію) екс-нардепа до 38 країн.

Також на сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері.

"На цей час готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Французької Республіки в Україну", - додають в ДБР.

Що відомо про справу

Нагадаємо, що підозру у кримінальному провадженні Жеваго оголосили у вересні 2019 року. Тоді олігарх тоді не з’явився на допит в ДБР, виїхавши за кордон. Мова йде про кримінальне провадження (ДБР) щодо виведення 113 млн доларів з підконтрольного йому збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит".

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.

Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, арештовано майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом.

Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

На додаток, у жовтні 2020 року були арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, вони були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).