Экс-депутат и бизнесмен Жеваго задержан во Франции

"Государственному бюро расследований в сотрудничестве с Офисом генпрокурора по запросу следователей ДБР удалось задержать Константина Жеваго. Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных производств ДБР. И сейчас готовятся документы к его экстрадиции", - рассказала Сапьян.

Между тем, в пресс-службе Офиса генеральной прокуратуры уже также подтвердили задержание олигарха.

"Компетентными органами Республики Франция, во исполнение запроса о задержании и взятии под стражу (временный арест) лица, задержан известный бизнесмен и бывший народный депутат Украины шести созывов", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечено, что над задержанием бизнесмена совместно с правоохранителями Франции велась работа несколько месяцев.

"В итоге, на основании полученной следствием информации, 27 декабря в одной из гостиниц Куршевеля представители криминальной полиции Французской Республики задержали акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит". После попыток обжаловать правомерность задержания фигурант согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции", - сообщили правоохранители.

Вместе с тем, в ДБР также опубликовали подробности задержания Жеваго.

"По запросу Государственного бюро расследований французские правоохранители задержали экс-нардепа, акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго в элитном курорте Куршевель", - говорится в сообщении.

Среди прочего, следователи ДБР подготовили ходатайство о заключении под стражу к получению требования о выдаче (экстрадиции) экс-нардепа в 38 стран.

Также на сегодняшний день запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери.

"К настоящему времени готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции из Французской Республики в Украину", - добавляют в ДБР.

Что известно о деле

Напомним, что подозрение в уголовном производстве Жеваго объявили в сентябре 2019 года. Тогда олигарх тогда не явился на допрос в ДБР, уехав за границу. Речь идет об уголовном производстве (ДБР) по выводу 113 млн долларов из подконтрольного ему обанкротившегося банка "Финансы и Кредит".

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также арестовано имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом.

Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Кроме того, в октябре 2020 года были арестованы активы, стоимостью более 300 млн гривен, они были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).