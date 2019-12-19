Экс-чиновнице ГМС из скандальной спецоперации НАБУ объявили подозрение

В четверг, 19 декабря, детективы НАБУ по процессуального руководства прокуроров САП сообщили о подозрении бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщается, действия экс-чиновницы квалифицированы по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до трех лет. За предоставление такой услуги чиновница требовала и, как следствии, получила неправомерную выгоду в размере 1,8 тыс. долларов.

Кроме того, как установило следствие, в августе 2017 года Пимахова предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины за якобы территориальное происхождение, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами. Это бы позволило иностранцу получить паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. В этом случае Пихомина за обеспечение процесса оформления и выдачи документов просила неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долларов.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2017 года.

Напомним, в мае 2018 года детективы НАБУ получили доступ к документам фирмы в рамках расследования уголовного производства о возможном получении неправомерной выгоды бывшим первым заместителем главы ГМС Диной Пимаховой.

Кроме того, детективы НАБУ провели обыски у секретаря бывшего первого заместителя главы ГМС Дины Пимаховой в рамках уголовного производства по факту возможного получения экс-чиновнице извинения неправомерной выгоды в 1,8 тыс. долларов.