Экс-чиновнику Ровенской ОГА сообщили о подозрении в растрате 1,6 млн гривен

Прокуратура Ровенской области сообщила о подозрении бывшему чиновнику Ровенской областной государственной администрации в растрате 1,6 млн гривен государственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что чиновник в 2017 году занимал должность, в полномочия которой входило проведение технического надзора и контроля за осуществлением строительства.

"Экс-чиновник не проверил соответствие фактически выполненных работ подрядчиком в одном с объектов коммунальной собственности города Ровно, безосновательно согласовал и подписал соответствующие акты, в которых стоимость проведенных работ не отвечала сметной документации и требованиям строительных норм", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Бывшему должностному лицу ОГА сообщили о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в Запорожском горсовете разоблачили хищение около 1,2 млн гривен. Руководитель департамента ЖКХ присвоил средства при реконструкции систем отопления и водоснабжения многоквартирных домов Запорожья.

Также сообщалось, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мэра Коростышева (Житомирская область) Ивана Кохана, который нанес ущерб госбюджету в 806 тысяч гривен.