Экс-следователя СБУ подозревают в получении более 2 млн гривен взятки

Сегодня, 3 июня правоохранители объявили подозрение в вымогательстве взятки бывшему следователю одного из отделов Одесского управления СБУ. Экс-чиновник требовал от гражданина иностранного государства 80 тысяч долларов в обмен на содействие по смягчению меры пресечения и отмене ареста имущества иностранца.

Об этом сообщает САП на странице в Facebook.

"Старший следователь, в ходе расследования уголовного производства по подозрению гражданина иностранного государства требовал и получил от последнего 80 тысяч долларов США неправомерной выгоды за совершение процессуальных и следственных действий, повлиявших на смягчение меры пресечения, отмены ареста имущества и банковских счетов иностранца", - рассказали в САП

Отмечается, что бывшему следователю инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 12 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокурор САП настаивает на применении к указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.