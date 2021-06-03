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Экс-следователя СБУ подозревают в получении более 2 млн гривен взятки

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Одесская область, Четверг 03 июня 2021 16:59
Экс-следователя СБУ подозревают в получении более 2 млн гривен взятки Фото: бывшего следователя СБУ подозревают в коррупции (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 3 июня правоохранители объявили подозрение в вымогательстве взятки бывшему следователю одного из отделов Одесского управления СБУ. Экс-чиновник требовал от гражданина иностранного государства 80 тысяч долларов в обмен на содействие по смягчению меры пресечения и отмене ареста имущества иностранца.

Об этом сообщает САП на странице в Facebook.

"Старший следователь, в ходе расследования уголовного производства по подозрению гражданина иностранного государства требовал и получил от последнего 80 тысяч долларов США неправомерной выгоды за совершение процессуальных и следственных действий, повлиявших на смягчение меры пресечения, отмены ареста имущества и банковских счетов иностранца", - рассказали в САП

Отмечается, что бывшему следователю инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 12 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокурор САП настаивает на применении к указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Николаевской области правоохранители на взятке задержали старшего следователя полиции по особо важным делам.

Также РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины разоблачила работника Львовского областного госпиталя ветеранов на вымогательстве взяток.

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