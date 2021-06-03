Екс-слідчого СБУ підозрюють в отриманні понад 2 млн гривень хабара

Сьогодні, 3 червня правоохоронці оголосили підозру у вимаганні хабара колишньому слідчому одного з відділів Одеського управління СБУ. Екс-чиновник вимагав від громадянина іноземної держави 80 тисяч долларів в обмін на сприяння щодо пом’якшення запобіжного заходу та скасування арешту майна іноземця.

Про це повідомляє САП на сторінці в Facebook.

"Старший слідчий, в ході розслідування кримінального провадження за підозрою громадянина іноземної держави вимагав та одержав від останнього 80 тисяч доларів США неправомірної вигоди за вчинення процесуальних та слідчих дій, що вплинули на пом’якшення запобіжного заходу, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземця", - розповіли в САП.

Зазначається, що колишньому слідчому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на строк до 12 років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокурор САП наполягає на застосуванні до вказаної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.