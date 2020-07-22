Экс-чиновник ГПЗКУ претендует на должность главы Деснянской РГА, - нардеп

Фото: Деснянская РГА (Из открытых источников)

Коновалов с октября 2017 до января 2020 года работал на должности заместителя главы правления ГПЗКУ

Бывший заместитель главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Роман Коновалов претендует на должность главы Деснянской РГА Киева.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васильев на своей странице в Facebook.

Депутат напоминает, что Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) фигурирует в ряде громких коррупционных скандалов - в частности, расхищения денег так называемого "китайского кредита".

"Коновалов с октября 2017 до января 2020 года работал на должности заместителя главы правления ГПЗКУ, ранее - Вторым секретарем по экономическим вопросам в Посольстве Украины в Китае", - пишет Васильев.

Напомним, еще в 2013 году Китай выдал Украине $1,5 млрд займа под госгарантии. По условиям договора, ГПЗКУ должна была поставить в Китай зерновые в объемах 4-6 млн т в год в течение 15 лет, начиная с 2013/2014 г., а китайская корпорация, в свою очередь, в течение 5 лет планировала продавать ГПЗКУ сельхозоборудование и другие товары для сельского хозяйства.

Однако, ГПЗКУ вместо китайских партнеров на условиях постоплаты поставляла зерно целому ряду компаний в Саудовской Аравии с сомнительной репутацией. Последние с ней не рассчитались. Ряд контрактов были заключены на поставки сельхозпродукции по заниженным ценам – и тоже не в Китай.

В октябре прошлого года в Вильнюсе (Литва) был задержан бывший председатель правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Петр Вовчук.

НАБУ объявило в розыск Вовчука в апреле 2018 года как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более $60 млн ущерба предприятию. На конец 2019 года ГПЗКУ потратила на обслуживание кредита почти 1 миллиард долларов.