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Екс-чиновник ДПЗКУ претендує на посаду голови Деснянської РДА, - нардеп

Київ, Середа 22 липня 2020 13:13
Екс-чиновник ДПЗКУ претендує на посаду голови Деснянської РДА, - нардеп
Фото: Деснянська РДА (З відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Коновалов з жовтня 2017 до січня 2020 року працював на посаді заступника голови правління ДПЗКУ

Колишній заступник глави правління Державної продовольчо-зернової корпорації України Роман Коновалов претендує на посаду голови Деснянської РДА Києва.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Ігор Васильєв на своїй сторінці в Facebook.

Депутат нагадує, що Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ) фігурує в низці гучних корупційних скандалів, зокрема, розкрадання грошей так званого "китайського кредиту".

"Коновалов з жовтня 2017 до січня 2020 року працював на посаді заступника голови правління ДПЗКУ, раніше - Другим секретарем з економічних питань в Посольстві України в Китаї", - пише Васильєв.

Нагадаємо, ще у 2013 році Китай видав Україні $1,5 млрд позики під держгарантії. За умовами договору, ДПЗКУ повинна була поставити в Китай зернові в обсягах 4-6 млн т в рік протягом 15 років, починаючи з 2013/2014 р., а китайська корпорація, своєю чергою, протягом 5 років планувала продавати ДПЗКУ сільгоспобладнання і інші товари для сільського господарства.

Однак, ДПЗКУ замість китайських партнерів на умовах післяплати постачала зерно цілого ряду компаній в Саудівській Аравії з сумнівною репутацією. Останні з нею не розрахувалися. Ряд контрактів були укладені на постачання сільгосппродукції за заниженими цінами – і теж не в Китай.

У жовтні минулого року у Вільнюсі (Литва) був затриманий колишній голова правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" Петро Вовчук.

НАБУ оголосило в розшук Вовчука у квітні 2018 року як підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом нанесення понад $60 млн збитків підприємству. На кінець 2019 року ДПЗКУ витратила на обслуговування кредиту майже 1 мільярд доларів.

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