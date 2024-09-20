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Екс-чемпіон світу Постол повернеться в ринг у 40 років

Київ, П'ятниця 20 вересня 2024 15:58
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Екс-чемпіон світу Постол повернеться в ринг у 40 років Фото: Віктор Постол майже 20 років б'ється в професіоналах (facebook.com/premierboxingchampions)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Віктор Постол продовжить виступи на професіональному рівні в солідному спортивному віці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LuckyPunch.

40-річний українець підтвердив повернення в ринг. Найближчий поєдинок відбудеться в столичному Палаці спорту, а дата бою і суперник визначаться згодом.

"Мій товариш Ігор Фаніян запропонував мені провести бій в Палаці спорту. Він запропонував мені гарні умови, і я погодився. Це буде рейтинговий поєдинок, скоріше за все, 8 раундів", – розповів Постол.

За словами ветерана, вік справді дається взнаки навіть в режимі щоденних тренувань. Український боксер готовий виходити в ринг, допоки дозволить стан здоров'я. Наразі в планах Постола провести ще 2-3 поєдинки.

Хто такий Віктор Постол

Уродженець Київській області, почав займатися боксом у рідній Великій Димерці в 12 років. Пізніше виховувався в Броварському вищому училищі фізичної культури.

На професіональному ринзі дебютував у 2007 році. Піку досягнув через вісім років, коли завоював вакантний титул WBC у напівсередній вазі. У липні 2016-го програв об'єднавчий поєдинок чемпіону WBO Кроуфорду. Після невдачі з американцем зазнав ще чотирьох поразок і лише двічі переміг.

Найбільший гонорар в кар'єрі Постола – 650 тисяч доларів. Ще двічі він заробив по півмільйона "зелених". Востаннє українець виходив у ринг влітку торік.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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Бокс Виктор Постол
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