Екс-чемпіон світу Постол повернеться в ринг у 40 років

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LuckyPunch .

40-річний українець підтвердив повернення в ринг. Найближчий поєдинок відбудеться в столичному Палаці спорту, а дата бою і суперник визначаться згодом.

"Мій товариш Ігор Фаніян запропонував мені провести бій в Палаці спорту. Він запропонував мені гарні умови, і я погодився. Це буде рейтинговий поєдинок, скоріше за все, 8 раундів", – розповів Постол.

За словами ветерана, вік справді дається взнаки навіть в режимі щоденних тренувань. Український боксер готовий виходити в ринг, допоки дозволить стан здоров'я. Наразі в планах Постола провести ще 2-3 поєдинки.

Хто такий Віктор Постол

Уродженець Київській області, почав займатися боксом у рідній Великій Димерці в 12 років. Пізніше виховувався в Броварському вищому училищі фізичної культури.

На професіональному ринзі дебютував у 2007 році. Піку досягнув через вісім років, коли завоював вакантний титул WBC у напівсередній вазі. У липні 2016-го програв об'єднавчий поєдинок чемпіону WBO Кроуфорду. Після невдачі з американцем зазнав ще чотирьох поразок і лише двічі переміг.

Найбільший гонорар в кар'єрі Постола – 650 тисяч доларів. Ще двічі він заробив по півмільйона "зелених". Востаннє українець виходив у ринг влітку торік.