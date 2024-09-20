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Экс-чемпион мира Постол вернется в ринг в 40 лет

Киев, Пятница 20 сентября 2024 15:58
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Экс-чемпион мира Постол вернется в ринг в 40 лет Фото: Виктор Постол почти 20 лет сражается в профессионалах (facebook.com/premierboxingchampions)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Виктор Постол продолжит выступления на профессиональном уровне в солидном спортивном возрасте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LuckyPunch.

40-летний украинец подтвердил возвращение в ринг. Ближайший поединок состоится в столичном Дворце спорта, а дата боя и соперник определятся со временем.

"Мой товарищ Игорь Фаниян предложил мне провести бой во Дворце спорта. Он предложил мне хорошие условия, и я согласился. Это будет рейтинговый поединок, скорее всего, 8 раундов", – рассказал Постол.

По словам ветерана, возраст действительно сказывается даже в режиме ежедневных тренировок. Украинский боксер готов выходить в ринг, пока позволит состояние здоровья. Пока в планах Постола провести еще 2-3 поединка.

Кто такой Виктор Постол

Уроженец Киевской области, начал заниматься боксом в родной Большой Дымерке в 12 лет. Позже воспитывался в Броварском высшем училище физической культуры.

На профессиональном ринге дебютировал в 2007 году. Пика достиг спустя восемь лет, когда завоевал вакантный титул WBC в полусреднем весе. В июле 2016-го проиграл объединительный поединок чемпиону WBO Кроуфорду. После неудачи с американцем потерпел еще четыре поражения и лишь дважды победил.

Самый большой гонорар в карьере Постола – 650 тысяч долларов. Еще дважды он заработал по полмиллиона "зеленых". В последний раз украинец выходил в ринг летом прошлого года.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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Бокс Виктор Постол
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