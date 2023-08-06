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Екс-чемпіон світу Джошуа втратив суперника за тиждень до бою: що трапилося

Автор: Антон Федорців

Британський боксер Ентоні Джошуа не зустрінеться зі співвітчизником Ділліаном Вайтом через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Matchroom Boxing.

Бій Джошуа – Вайт 12 серпня не відбудеться. Організатори скасували поєдинок, оскільки 35-річний Вайт провалив допінг-тест.

Обидва боксери провели повну підготовку до бою, узгодженого на початку липня. Для Джошуа організатори спробують екстрено підшукати альтернативного суперника. Водночас промоутерська компанія Matchroom Boxing розпочала розслідування щодо появи заборонених препаратів в організмі Вайта.

Для нього провалений допінг-тест – третій у кар'єрі. У 2012-му британця покарали 2-річною дискваліфікацією за порушення правил. Натомість чотири роки тому Вайт був виправданий через низький рівень стероїдів в організмі.

Джошуа намагається повернути в топ хевівейту після двох поразок від Олександра Усика. Британець втратив на користь українця чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF, IBO та The Ring. Взимку він може вийти в ринг проти зіркового американця Вайлдера.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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Ентоні ДжошуаБокс