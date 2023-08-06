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Экс-чемпион мира Джошуа потерял соперника за неделю до боя: что произошло

Автор: Антон Федорцив

Британский боксер Энтони Джошуа не встретится с соотечественником Диллианом Уайтом из-за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Matchroom Boxing.

Бой Джошуа – Уайт 12 августа не состоится. Организаторы отменили поединок, поскольку 35-летний Уайт провалил допинг-тест.

Оба боксера провели полную подготовку к бою, согласованному в начале июля. Для Джошуа организаторы попытаются экстренно подыскать альтернативного соперника. В то же время, промоутерская компания Matchroom Boxing начала расследование относительно появления запрещенных препаратов в организме Уайта.

Для него проваленный допинг-тест – третий в карьере. В 2012-м британца наказали 2-летней дисквалификацией за нарушение правил. В свою очередь четыре года назад Уайт был оправдан из-за низкого уровня стероидов в организме.

Джошуа пытается вернуть в топ хевивейта после двух поражений от Александра Усика. Британец потерял в пользу украинца чемпионские пояса WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring. Зимой он может выйти в ринг против звездного американца Уайлдера.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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Энтони ДжошуаБокс