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Екс-чемпіон світу з боксу помер у 37 років: що трапилося

Фото: Мойзес Фуентес (праворуч) не оговтався після поразки торік (elsiglodedurango.com.mx)
Автор: Антон Федорців

Мексиканський боксер Мойзес Фуентес завчасно пішов із життя через спровоковані спортом проблеми зі здоров'ям. Він був чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт спілки.

37-річний легковаговик відійшов у вічність. Він понад рік боровся за своє життя після важких наслідків бою проти Давіда Куельяра.

"Із глибоким сумом і горем ми сповіщаємо, що мексиканський чемпіон Мойзес Фуентес помер. Він зазнав поразки нокаутом, унаслідок чого в його голові утворився тромб. Мойзес хоробро боровся понад рік, але, на жаль, цього четверга пішов із життя", – ідеться в заяві WBO.

Родина Фуентеса вже отримала співчуття від президента Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулеймана. Колись мексиканець був тимчасовим чемпіоном WBC серед молоді.

У серпні 2011 року Фуентес переміг співвітчизника Рауля Гарсію роздільним рішенням суддів і завоював титул чемпіона світу за версією WBO в мінімальній вазі. Контролював пояс два роки. Усього в ринзі провів 33 поєдинки – 25 перемог (14 нокаутом), 7 поразок, 1 нічия.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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