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Экс-чемпион мира по боксу умер в 37 лет: что произошло

Фото: Мойзес Фуэнтес (справа) не пришел в себя после поражения в прошлом году (elsiglodedurango.com.mx)
Автор: Антон Федорцив

Мексиканский боксер Мойзес Фуэнтес раньше времени ушел из жизни из-за спровоцированных спортом проблем со здоровьем. Он был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт союза.

37-летний легковес отошел в вечность. Он больше года боролся за свою жизнь после тяжелых последствий боя против Давида Куэльяра.

"С глубокой печалью и горем мы извещаем, что мексиканский чемпион Мойзес Фуэнтес умер. Он потерпел поражение нокаутом, в результате чего в его голове образовался тромб. Мойзес храбро боролся более года, но, к сожалению, в этот четверг ушел из жизни", – говорится в заявлении WBO.

Семья Фуэнтеса уже получила соболезнования от президента Всемирного боксерского совета Маурисио Сулеймана. Когда-то мексиканец был временным чемпионом WBC среди молодежи.

В августе 2011 года Фуэнтес победил соотечественника Рауля Гарсию раздельным решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в минимальном весе. Контролировал пояс два года. Всего в ринге провел 33 поединка – 25 побед (14 нокаутом), 7 поражений, 1 ничья.

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