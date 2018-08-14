У экс-бойца батальона "Киев-2" нашли арсенал оружия

Полиция планирует задержать военного

Сегодня, 14 августа, у бывшего военного батальона "Киев-2" нашли арсенал оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.



"Было обнаружено 4 ручных противотанковых гранатомета (2 - РПГ 26, 2 - РПГ 22), 4 мины МОН 50., 25 тротиловых шашек весом 200 гр. каждая, 4 тротиловых шашки весом 400 гр., около 2 кг. пластида, 27 гранат РГД 5, 15 гранат Ф-1, 1 тротиловая шашка, 12 электродетонаторов и одна зажигательная трубка, патроны к автоматическому оружию калибра 7,62х54 мм, 6,62х39 мм и 5,45х39 трассирующие, в общем свыше 4 тысяч штук", - говорится в сообщении.

Фото: гараж, в котором нашли арсенал оружия

Как отмечают в прокуратуре, указанным гаражным помещением пользуется бывший военнослужащий батальона "Киев-2".

"В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, в дальнейшем планируется задержание бывшего военнослужащего батальона "Киев-2" в порядке ст. 208 УПК Украины, подготовка уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины и ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Днепропетровской области правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Харькове правоохранители обнаружили гранату на улице Братской возле жилого дома.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области возле завода "Пилоподавления взорвалась граната. В результате взрыва осколками повреждены фасад и окна здания. Пострадавших нет.