В Днепропетровской области правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами

О местонахождении арсенала правоохранителям сообщил местный житель

В Днепропетровской области вблизи села Зайцевое правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины.

Как отмечается, тайник с гранатами, взрывчаткой и гранатометами обнаружили правоохранители в лесополосе в Днепропетровской области. В тайнике было более 8 кг взрывчатки, а также 60 гранат РГД-5, Ф-1 и РГН с запалами, кроме того, правоохранители обнаружили два реактивных противотанковых гранатомета, 6 выстрелов к ним, 12 дымовых шашек, а также 16 ящиков с патронами к различному оружию.

Сообщается, что о местонахождении арсенала сообщил местный житель, который в лесополосе собирал металлолом и случайно обнаружил боеприпасы. Сейчас по указанному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Фото: обнаруженные боеприпасы (npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Харькове правоохранители обнаружили гранату на улице Братской возле жилого дома. Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области возле завода "Пилоподавления" взорвалась граната. В результате взрыва осколками повреждены фасад и окна здания. Пострадавших нет.