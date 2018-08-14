У екс-бійця батальйону "Київ-2" знайшли арсенал зброї

Поліція планує військового затримати

Сьогодні, 14 серпня, у колишнього військового батальйону "Київ-2" знайшли арсенал зброї, боєприпасів до неї та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Центрального регіону України.



"Було виявлено 4 ручних протитанкових гранатомети (2 - РПГ 26, 2 - РПГ 22), 4 міни МОН 50., 25 тротилових шашок вагою 200 гр. кожна, 4 тротилових шашки вагою 400 гр., близько 2 кг. пластиду, 27 гранат РГД 5, 15 гранат Ф-1, 1 тротилова шашка, 12 електродетонаторів та одна запальна трубка, набої до автоматичної зброї калібру7,62х54 мм, 6,62х39 мм та 5,45х39 трасуючі, загалом понад 4 тисячі шт", - йдеться у повідомленні.

Фото: гараж, у якому знайшли арсенал зброї

Як зазначають у прокуратурі, вказаним гаражним приміщенням користується колишній військовослужбовець батальйону "Київ-2".

"На даний час продовжуються першочергові слідчі дії, в подальшому планується затримання колишнього військовослужбовця батальйону "Київ-2" в порядку ст. 208 КПК України, підготовка повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та клопотання до суду про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області правоохоронці виявили схованку з боєприпасами.

Раніше повідомлялося, що минулого тижня у Харкові правоохоронці виявили гранату на вулиці Братській біля житлового будинку.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що у Донецькій області біля заводу "Пилоподавления" вибухнула граната. В результаті вибуху осколками пошкоджено фасад та вікна будівлі. Постраждалих немає.