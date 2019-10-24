Экс-"беркутовцу" Тамтуре смягчили меру пресечения

Фото: Сергей Тамтура (РБУ-Украина)

Тамтуре изменили меру пресечения на ночной домашний арест

Бывшему сотруднику специального подразделения "Беркут" Сергею Тамтуре смягчили меру пресечение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Сообщается, что Тамтуре изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест с 22:00 до 06:00. Отметим, его подозревают в расстрелах на Майдане и держали под стражей с июля 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось, что с суд передали обвинение относительно одного из командиров киевского "Беркута". Его подозревают в превышении власти и насилии во время акций протеста. Тогда о телесных повреждения заявили 11 граждан, среди которых двое народных депутатов и журналист. Речь идет об акции 10 января 2014 года возле Киево-Святошинского районного суда.

Ранее также стало известно, что бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка, который также проходит подозреваемым по делам Майдана, заочно взяли под стражу. Его подозревают в превышении власти и служебных полномочий с дальнейшими массовыми жертвами среди активистов Майдана.