Экс-"беркутовцу" сообщили о подозрении за разгон Майдана

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бывшего правоохранителя подозревают в незаконном разгоне акции протеста 30 ноября 2013 года

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему сотруднику специального подразделения милиции "Беркут" за разгон участников Майдана. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Сообщается, что бывший правоохранитель подозревается в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, служебном подлоге и в совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению акций протеста (ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340 Уголовного кодекса Украина).

"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 подозреваемый превысил свои служебные полномочия и совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания экс-правоохранитель применил к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый, составил рапорт о задержании потерпевшего, к которому внес заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд заочно взял под стражу первого заместителя главы СБУ - руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Его подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих.

Также РБК-Украина писало, что правоохранительные органы объявили подозрение гражданину в заведомо ложном показании, что способствовало освобождению из-под стражи бывшего следователя, который подозревался в преследованиях участников Революции Достоинства.