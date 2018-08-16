Экс-ассистент Моуринью возглавил "Карпаты"
Львовский клуб возглавил Жозе Мораиш
Главным тренером львовских "Карпат" стал португальский специалист Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш, который ранее много лет работал ассистентом Жозе Моуринью. Об этом сообщает пресс-служба "львов".
Вместе с ним, Жозе Мораиш работал в "Порту", "Интере", "Реале" и "Челси", где неоднократно выигрывал национальные чемпионаты и международные трофеи, в частности, Лигу чемпионов.
Новим головним тренером «Карпат» став відомий португальський спеціаліст Жозе Мануель Феррейра де Мораіш – багаторічний асистент Жозе Моуріньо. Разом із ним, Жозе Мораіш працював в «Порто», «Інтері», «Реалі» та «Челсі». pic.twitter.com/9UYvMmf9yc— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) August 16, 2018
Тренерскую деятельность новый наставник "Карпат" начал с молодежкой "Бенфики". В качестве главного тренера Жозе Мораиш работал с "Аль-Шабаб" (Саудовская Аравия), турецким "Антальяспор", греческим АЕКом и английским "Барнсли".
Олег Бойчишин залишає посаду головного тренера— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) August 16, 2018
Олег Бойчишин більше не виконує обов’язки головного тренера «Карпат» - відповідне рішення ухвалив віце-президент «левів» Олег Смалійчук. pic.twitter.com/rXBZPDTNDl
Португалке заменил на посту наставника "львов" украинского специалиста Олега Бойчишина, который сегодня ранее был уволен решением вице-президента "Карпат" Олега Смалийчука. 45-летний специалист возглавил львовский клуб в ноябре 2017 года.
В текущем сезоне УПЛ после 4 туров "Карпаты" занимают 8 место, имея в активе 4 очка. Следующий матч львовяне сыграют 19 августа против "Десны".
Напомним, ранее "Львов" прекратил сотрудничество с бразильским тренером Жилмар Фаддей да Силва по требованию ФФУ.