Экс-ассистент Моуринью возглавил "Карпаты"

Новости Спорт 16.08.2018 - 12:34
Фото: Жозе Мораиш - справа (fckarpaty.com)
Фото: Жозе Мораиш - справа (fckarpaty.com)

Львовский клуб возглавил Жозе Мораиш

Главным тренером львовских "Карпат" стал португальский специалист Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш, который ранее много лет работал ассистентом Жозе Моуринью. Об этом сообщает пресс-служба "львов".

Вместе с ним, Жозе Мораиш работал в "Порту", "Интере", "Реале" и "Челси", где неоднократно выигрывал национальные чемпионаты и международные трофеи, в частности, Лигу чемпионов.

Тренерскую деятельность новый наставник "Карпат" начал с молодежкой "Бенфики". В качестве главного тренера Жозе Мораиш работал с "Аль-Шабаб" (Саудовская Аравия), турецким "Антальяспор", греческим АЕКом и английским "Барнсли".

Португалке заменил на посту наставника "львов" украинского специалиста Олега Бойчишина, который сегодня ранее был уволен решением вице-президента "Карпат" Олега Смалийчука. 45-летний специалист возглавил львовский клуб в ноябре 2017 года.

В текущем сезоне УПЛ после 4 туров "Карпаты" занимают 8 место, имея в активе 4 очка. Следующий матч львовяне сыграют 19 августа против "Десны".

Напомним, ранее "Львов" прекратил сотрудничество с бразильским тренером Жилмар Фаддей да Силва по требованию ФФУ.

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Теги:  Жозе Моуринью,  Карпаты,  тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС