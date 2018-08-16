Екс-асистент Моурінью очолив "Карпати"

Львівський клуб очолив Жозе Мораіш

Головним тренером львівських "Карпат" став португальський фахівець Жозе Мануель Феррейра де Мораіш, який раніше багато років працював асистентом Жозе Моурінью. Про це повідомляє прес-служба "левів".

Разом з ним, Жозе Мораіш працював в "Порту", "Інтері", "Реалі" і "Челсі", де неодноразово вигравав національні чемпіонати і міжнародні трофеї, зокрема, Лігу чемпіонів.

Новим головним тренером «Карпат» став відомий португальський спеціаліст Жозе Мануель Феррейра де Мораіш – багаторічний асистент Жозе Моуріньо. Разом із ним, Жозе Мораіш працював в «Порто», «Інтері», «Реалі» та «Челсі». pic.twitter.com/9UYvMmf9yc — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) August 16, 2018

Тренерську діяльність новий наставник "Карпат" почав з молодіжкою "Бенфіки". В якості головного тренера Жозе Мораїш працював з "Аль-Шабаб" (Саудівська Аравія), турецьким "Антальяспор", грецьким АЕКом і англійським "Барнслі".

Олег Бойчишин залишає посаду головного тренера



Олег Бойчишин більше не виконує обов’язки головного тренера «Карпат» - відповідне рішення ухвалив віце-президент «левів» Олег Смалійчук. pic.twitter.com/rXBZPDTNDl — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) August 16, 2018

Португалць замінив на посаді наставника "левів" українського фахівця Олега Бойчишина, який раніше сьогодні був звільнений рішенням віце-президента "Карпат" Олега Смалійчука. 45-річний фахівець очолив львівський клуб в листопаді 2017 року.

У поточному сезоні УПЛ після 4 турів "Карпати" займають 8 сходинку, маючи в активі 4 очки. Наступний матч львів'яни зіграють 19 серпня проти "Десни".

Нагадаємо, раніше "Львів" припинив співпрацю з бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілва на вимогу ФФУ.