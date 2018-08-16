Екс-асистент Моурінью очолив "Карпати"

Новини Спорт 16.08.2018 - 12:34
Фото: Жозе Мораіш - справа (fckarpaty.com)
Фото: Жозе Мораіш - справа (fckarpaty.com)

Львівський клуб очолив Жозе Мораіш

Головним тренером львівських "Карпат" став португальський фахівець Жозе Мануель Феррейра де Мораіш, який раніше багато років працював асистентом Жозе Моурінью. Про це повідомляє прес-служба "левів".

Разом з ним, Жозе Мораіш працював в "Порту", "Інтері", "Реалі" і "Челсі", де неодноразово вигравав національні чемпіонати і міжнародні трофеї, зокрема, Лігу чемпіонів.

Тренерську діяльність новий наставник "Карпат" почав з молодіжкою "Бенфіки". В якості головного тренера Жозе Мораїш працював з "Аль-Шабаб" (Саудівська Аравія), турецьким "Антальяспор", грецьким АЕКом і англійським "Барнслі".

Португалць замінив на посаді наставника "левів" українського фахівця Олега Бойчишина, який раніше сьогодні був звільнений рішенням віце-президента "Карпат" Олега Смалійчука. 45-річний фахівець очолив львівський клуб в листопаді 2017 року.

У поточному сезоні УПЛ після 4 турів "Карпати" займають 8 сходинку, маючи в активі 4 очки. Наступний матч львів'яни зіграють 19 серпня проти "Десни".

Нагадаємо, раніше "Львів" припинив співпрацю з бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілва на вимогу ФФУ.

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Теги:  Жозе Моуринью,  Карпаты,  тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС