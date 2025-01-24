Екс-акціонер "ПриватБанку" публічно звернувся до Тігіпка через продаж порту "Боріваж"
Екс-акціонер "ПриватБанку" Олексій Мартинові публічно звернувся до бізнесмена Сергія Тігіпка на тлі результатів аукціону з продажу частини права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж" за заниженою вартістю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бізнесмена.
Як відомо, 23 грудня "ПриватБанк" виставив на продаж частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж" в розмірі майже 3 млрд 556 млн грн.
Стартова ціна лота становила близько 3 млрд 428 млн грн. Але за результатами аукціону за участю всього одного учасника його продали за зниженою вартістю - за 2 млрд грн.
За словами колишнього акціонера "ПриватБанку" Олексія Мартинова, цим аукціоном державі було завдано збитків у розмірі не менше 3 млрд грн.
Крім того, "ПриватБанк" продав кредити ТОВ "Боріваж", попри судову заборону та відкриту кримінальну справу. Покупцем стала компанія, яку пов'язують із бізнесменом Сергієм Тігіпком.
"Ви є відомим інвестором і власником фінансово-промислової групи "ТАС". Ваш бізнес значною мірою залежить від Вашої ділової репутації. Проте, як на мене, зв’язки з Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським на сьогодні є вкрай токсичними. Ви, безумовно, усвідомлюєте, що утримання часток у спільних бізнес-проєктах із цими одіозними олігархами - секрет Полішинеля", - написав Мартинов.
На його думку, будь-яка дотичність до спільних бізнесів та фронтування інтересів Коломойського і Боголюбова суттєво шкодить державі.
"Ви добре знаєте, що ділова репутація напрацьовується роками, а втрачається миттєво й безповоротно. Обман держави у скрутний для неї час не лише не додасть Вам плюсів до репутації, а й залишить незабутній слід в історії", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальну справу за фактом продажу "ПриватБанком" кредитів ТОВ "Боріваж".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.