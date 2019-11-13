Экперты назвали целый ряд замечаний к законопроекту об азартных играх

Фото: Александр Чебаненко (из открытых источников)

По заключению экспертов, в правительственном законопроекте присутствует подмена понятий

К правительственному законопроекту "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" есть целый ряд правовых замечаний. К такому выводу пришли эксперты Украинского института будущего (УИМ), сообщил во время круглого стола "Каким быть или не быть игорному бизнесу в Украине" эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Института Александр Чебаненко.

"Административные новеллы говорят о нарушении принятия ставок в лотерею, о ставках в другие азартные игры - ни слова. Тоже интересный момент - этим законопроектом фактически легализуется игра в наперсток и гадание в общественных местах. Потому что они исключены из действующих норм об ответственности. Установленные уголовные новеллы, например, ответственности игры за деньги. При том определение, что такое игра за деньги, в законе отсутствует. Это тоже вызывает интерес", - подчеркнул Чебаненко.

Согласно заключению экспертов, в правительственном законопроекте также присутствует подмена понятий. В частности, нет четкого распределения между казино и залами игровых автоматов. Отсутствуют сами принципы, по которым формируется распределение. "Замечательный пример: интернет-кафе или букмекерская контора? Мы знаем, что Украина проходила это все. Согласно этому законопроекту мы имеем все возможности вернуться в те времена", - заявил представитель Украинского института будущего.

По мнению Чебаненко, законопроект "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" должен быть существенно доработан.

"Этот вопрос настолько важен, что в данном случае скорость принятия этого закона никоим образом не компенсирует те проблемы, которые возникнут в связи с этим. Поэтому предложение - все-таки готовить нормальный законопроект. Возможно, законопроекты. Специалисты, чтобы работали", - резюмировал он.

Как известно, по результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг" в сентябре 2019 года, в Украине легализацию игорного бизнеса поддерживают 11% респондентов, а почти 60% - категорически против.