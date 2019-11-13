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Екперти назвали цілий ряд зауважень до законопроекту щодо азартних ігор

Новини » Економіка     13.11.2019 - 12:37
Екперти назвали цілий ряд зауважень до законопроекту щодо азартних ігор
Фото: Олександр Чебаненко (з відкритих джерел)

За висновками експертів, в урядовому законопроекті також присутній цілий ряд підмінних понять

До урядового законопроекту "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" є цілий ряд правових зауважень. Такого висновку дійшли експерти Українського інституту майбутнього (УІМ), повідомив під час круглого столу "Яким бути чи не бути гральному бізнесу в Україні" експерт програми реформування правоохоронної та судової систем Інституту Олександр Чебаненко.

"Адміністративні новели говорять про порушення прийняття ставок в лотерею, про ставки в інші азартні ігри – ні слова. Теж цікавий момент – цим законопроектом фактично легалізується гра в наперсток та ворожіння в громадських місцях. Тому що вони виключені з чинних норм щодо відповідальності. Встановлені кримінальні новели, наприклад, відповідальності гри за гроші. При тому, що визначення, що таке гра за гроші, в законі відсутня. Це теж викликає зацікавленість", - наголосив Чебаненко.

За висновками експертів, в урядовому законопроекті також присутній цілий ряд підмінних понять. Зокрема, немає чіткого розподілу між казино і залами гральних автоматів. Відсутні самі принципи, за якими формується розподіл. "Чудовий приклад: інтернет-кафе чи букмекерська контора? Ми знаємо, що Україна проходила це все. Відповідно до цього законопроекту ми маємо всі можливості повернутися у ті часи", - заявив представник Українського інституту майбутнього.

На думку Чебаненка, законопроект "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" має бути суттєво доопрацьований.

"Це питання настільки важливе, що в даному випадку швидкість прийняття цього закону ніяким чином не компенсує ті проблеми, які виникнуть в зв'язку з цим. Тому пропозиція – все-таки готувати нормальний законопроект. Можливо, законопроекти. Фахівці, щоб працювали", - резюмував він.

Як відомо, за результатами опитування, проведеного групою "Рейтинг" у вересні 2019 року, в Україні легалізацію грального бізнесу підтримують 11% респондентів, а майже 60% - категорично проти.

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