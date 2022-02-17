В "Экополисе ХТЗ" Ярославского запустят образовательную программу lifelong learning

Отмечается, что в "Экополис ХТЗ" будет реализована модель качественной подготовки будущих специалистов мирового уровня на основе концепции lifelong learning. Такая программа непрерывного образования предполагает формирование системы, включающей все этапы образования - от садика до вуза и дальнейшего развития специалистов на основе новых требований и вызовов к их квалификации и навыкам.

"Индустрия 4.0 актуализирует проблематику подготовки инженерной элиты. Без серьезного повышения качества подготовки инженерных кадров невозможно освоение и внедрение новейших технологий. Бизнес-парк "Экополис ХТЗ" наряду с индустриальным, формирует мощный образовательный кластер. Учитывая ситуацию, в которой оказался мир, мы выбрали модель lifelong learning. Наша программа непрерывного образования включает всю цепочку субъектов "Детский сад - школа - колледж - ВУЗ". Сейчас экспертная группа работает над тем, как вернуть инженерному образованию опережающий характер и компетенции soft skills", - рассказал о развитии образовательной экосистемы директор управляющей компании бизнес-парка Виталий Баранников.

Формирование программы развития образовательного кластера бизнес-парка высоких технологий Ярославского осуществляется в рамках стратегического партнерства с ведущими вузами Харькова.

В экспертную группу войдут представители ведущих технологических вузов, местного самоуправления, DCH, и профильных профессиональных кластеров региона. К развитию образовательного кластера "Экополис ХТЗ" планируется привлечение государственных, частных и общественных образовательных учреждений, которые обеспечат организационное и содержательное единство всех этапов образования.

Проект программы lifelong learning реализуется в рамках общей политики КСО группы DCH Александра Ярославского, которая сфокусирована, в частности, на поддержке вузов.

За вклад в развитие Харькова и его вузов, президент группы DCH решением ученых советов удостоен двух титулов Doctor Honoris Causa (почетный доктор) Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова и Харьковского национального университета имени Каразина.

