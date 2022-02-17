В "Екополісі ХТЗ" Ярославського запустять освітню програму lifelong learning

Зазначається, що в "Екополісі ХТЗ" буде реалізовано модель якісної підготовки майбутніх фахівців світового рівня на основі концепції lifelong learning. Така програма безперервної освіти передбачає формування системи, що включає всі етапи освіти - від садка до вузу та подальшого розвитку фахівців на основі нових вимог та викликів до їх кваліфікації та навичок.

"Індустрія 4.0 актуалізує проблематику підготовки інженерної еліти. Без серйозного підвищення якості підготовки інженерних кадрів неможливе освоєння та впровадження новітніх технологій. Бізнес-парк "Екополіс ХТЗ", поряд з індустріальним, формує потужний освітній кластер. З огляду на ситуацію, в якій опинився світ, ми обрали модель lifelong learning. Наша програма безперервної освіти включає весь ланцюжок суб'єктів "Дитячий садок - школа - коледж - ВНЗ". Зараз експертна група працює над тим, як повернути інженерній освіті випереджальний характер і компетенції soft skills", - розповів про розвиток освітньої екосистеми директор бізнес-парку Віталій Баранніков.

Формування програми розвитку освітнього кластеру бізнес-парку високих технологій Ярославського здійснюється у рамках стратегічного партнерства із провідними вишами Харкова.

До експертної групи увійдуть представники провідних технологічних вишів, місцевого самоврядування, DCH та профільних професійних кластерів регіону. До розвитку освітнього кластера "Екополіс ХТЗ" планується залучення державних, приватних та громадських освітніх закладів, які забезпечать організаційну та змістовну єдність усіх етапів освіти.

Проект програми lifelong learning реалізується в рамках загальної політики КСО групи DCH Олександра Ярославського, яка сфокусована, зокрема, на підтримці вишів.

За внесок у розвиток Харкова та його вищих навчальних закладів, президент групи DCH рішенням вчених рад удостоєний двох титулів Doctor Honoris Causa (почесний доктор) Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова та Харківського національного університету імені Каразіна.