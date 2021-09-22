"Экополис ХТЗ" Ярославского обсудил сотрудничество с немецким бизнесом

Делегацию, среди участников которой были представители таких мировых компаний-производителей как Bosch, REHAU, Caparol и Henkel, возглавили Александер Маркус - глава правления Немецко-украинской промышленно-торговой палаты, Татьяна Гавриш - почетный консул ФРГ в Харькове, а также Юрий Михайлов - глава наблюдательного совета "Агрофудкластер Харьков", с которым ранее "Экополис ХТЗ" подписал меморандум о сотрудничестве.

"Сегодняшняя встреча позволила обсудить ряд важных тем связанных с энергоэффективностью в строительстве, а также привлечением немецкого бизнеса в качестве резидентов бизнес-парка "Экополис ХТЗ", - отметил по итогам встречи Виталий Баранников, директор управляющей компании "Экополис ХТЗ".

На встрече с представителями немецкого бизнеса Баранников ознакомил гостей производственными и бизнес-возможностями, которые открываются перед резидентами бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ", где будут созданы технопарк и индустриальный парк.

Директор управляющей компании "Экополис ХТЗ" также напомнил, что бизнес-парк - стратегический инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского, который входит в число приоритетов стратегии развития Харькова на ближайшее десятилетие.

"Во время визита нашего комитета по строительству и энергоэффективности Немецко-украинской палаты в Харькове мы увидели впечатляющие планы на будущее, основанные на многолетнем производственном опыте", - заявил во время знакомства с возможностями бизнес-парка Александер Маркус, глава Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты.

Делегации продемонстрировали модернизированные цеха и ключевые производственные подразделения легендарного Харьковского тракторного завода, возрожденного из руин Александром Ярославским, а также показали недавно открытое на территории бизнес-парка высоких технологий производство ПЦР-тестов.

Бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" с исследовательскими центрами, наукоемкими высокотехнологичными производствами и современным индустриальным парком развивает бизнесмен Александр Ярославский.

В составе "Экополис ХТЗ" - индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), а также медицинский центр, логистический комплекс и торговый кластер, включая распределительный центр e-commerce, агротехнологический кластер и образовательный центр.

Резидентами бизнес-парка станут техно-флагманы ZTE и Huawei, IT-гиганты Hewlett Packard и Dell, в развитии бизнес-парка принимает участие инвестиционно-промышленная компания Tus-Holdings - один из глобальных лидеров, управляющий десятками аналогичных деловых экосистем и производственно-исследовательских платформ в нескольких странах мира.

"Экополис ХТЗ" - центр реализации национальной программы президента "Украинская "кремниевая долина", а Ярославский - ее генеральный инвестор и координатор проекта.