"Екополіс ХТЗ" Ярославського обговорив співпрацю з німецьким бізнесом

Делегацію, серед учасників якої були представники таких світових компаній-виробників як Bosch, REHAU, Caparol і Henkel, очолили Александер Маркус - голова правління Німецько-української промислово-торговельної палати, Тетяна Гавриш - почесний консул ФРН в Харкові, а також Юрій Михайлов - голова наглядової ради "Агрофудкластер Харків", з яким раніше "Екополіс ХТЗ" підписав меморандум про співпрацю.

"Сьогоднішня зустріч дозволила обговорити ряд важливих тем пов'язаних з енергоефективністю в будівництві, а також залученням німецького бізнесу в якості резидентів бізнес-парку"Екополіс ХТЗ", - зазначив за підсумками зустрічі Віталій Баранніков, директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ".

На зустрічі з представниками німецького бізнесу Баранніков ознайомив гостей з виробничими і бізнес-можливостями, які відкриваються перед резидентами бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ", де будуть створені технопарк і індустріальний парк.

Директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ" також нагадав, що бізнес-парк - стратегічний інвестиційний проект групи DCH Олександра Ярославського, який входить до числа пріоритетів стратегії розвитку Харкова на найближче десятиліття.

"Під час візиту нашого комітету з будівництва та енергоефективності Німецько-української палати в Харкові ми побачили вражаючі плани на майбутнє, засновані на багаторічному виробничому досвіді", - заявив під час знайомства з можливостями бізнес-парку Александер Маркус, голова Німецько-Української промислово-торговельної палати.

Делегації продемонстрували модернізовані цехи і ключові виробничі підрозділи легендарного Харківського тракторного заводу, відродженого з руїн Олександром Ярославським, а також показали нещодавно відкрите на території бізнес-парку високих технологій виробництво ПЛР-тестів.

Бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ" з дослідницькими центрами, наукомісткими високотехнологічними виробництвами і сучасним індустріальним парком розвиває бізнесмен Олександр Ярославський.

У складі "Екополіс ХТЗ" - індустріальний парк, технопарк (IT- і R& D-кластери), а також медичний центр, логістичний комплекс і торговий кластер, включаючи розподільний центр e-commerce, агротехнологічний кластер і освітній центр.

Резидентами бізнес-парку стануть техно-флагмани ZTE і Huawei, IT-гіганти Hewlett Packard і Dell, в розвитку бізнес-парку бере участь інвестиційно-промислова компанія Tus-Holdings - один зі світових лідерів, керуючий десятками аналогічних ділових екосистем і виробничо-дослідних платформ в декількох країнах світу.

"Екополіс ХТЗ" - центр реалізації національної програми президента "Українська "кремнієва долина", а Ярославський - її генеральний інвестор і координатор проекту.