В экопарке под Харьковом оккупанты расстреляли людей, которые прорвались покормить животных
В экопарке под Харковом в селе Лесное погибло двое людей, которые хотели покормить животных.
Об этом рассказал владелец экопарка, нардеп Александр Фельдман.
"Вчера в нашем Экопарке произошла катастрофа. Погибли двое людей, которые прорвались на его территорию, чтобы хотя бы один раз в три дня покормить животных. Они погибли под минометным и автоматным огнем", - рассказал он.
По словам Фельдмана, сейчас волонтеры делают все возможное, чтобы спасти животных в зоопарках, а также оставленных людьми, что выехали.
"Сегодня мы делаем все, чтобы спасти животных, остающихся в экопарке, и не подвергать опасности людей", - добавил он.
Ранее мы писали, что Одесский зоопарк принимает домашних животных, владельцы которых вынуждены покинуть дом из-за вторжения РФ.
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