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В экопарке под Харьковом оккупанты расстреляли людей, которые прорвались покормить животных

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Харьковская область, Вторник 08 марта 2022 15:25
В экопарке под Харьковом оккупанты расстреляли людей, которые прорвались покормить животных Скриншот видео: Животные экопарка под Харьковом
Автор: Светлана Мащенко

В экопарке под Харковом в селе Лесное погибло двое людей, которые хотели покормить животных.

Об этом рассказал владелец экопарка, нардеп Александр Фельдман.

"Вчера в нашем Экопарке произошла катастрофа. Погибли двое людей, которые прорвались на его территорию, чтобы хотя бы один раз в три дня покормить животных. Они погибли под минометным и автоматным огнем", - рассказал он.

По словам Фельдмана, сейчас волонтеры делают все возможное, чтобы спасти животных в зоопарках, а также оставленных людьми, что выехали.

"Сегодня мы делаем все, чтобы спасти животных, остающихся в экопарке, и не подвергать опасности людей", - добавил он.

Ранее мы писали, что Одесский зоопарк принимает домашних животных, владельцы которых вынуждены покинуть дом из-за вторжения РФ.

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